“Malacarne: donne pazze da legare?” – Le donne e la psichiatria dall’Italia fascista ai giorni nostri

Nel 2018 una ricorrenza importante ha interessato la medicina: i quarant’anni dalla legge 180, più conosciuta come legge Basaglia, che ha portato alla chiusura dei manicomi e ha cambiato in modo radicale gli scenari della psichiatria italiana da allora sino ai giorni nostri. Per ricordarla sabato 30 marzo dalle 9 alle 12 in Sala Rossa lo Zonta Club Savona organizza un evento in cui saranno protagoniste le donne e il loro rapporto con la psichiatria.

Interverranno Annacarla Valeriano, esperta in Storia contemporanea, laureatasi all’Università di Teramo, che nel 2017 ha pubblicato il volume “Malacarne. Donne e manicomi nell’Italia fascista”, edito da Donzelli, in cui protagoniste sono le donne che loro malgrado hanno dovuto affrontare l’esperienza dell’internamento nei manicomi; Fiorenza Giorgi, magistrato, che illustrerà dal punto di vista legale il percorso che la psichiatria ha fatto dal 1978 ai giorni nostri; la dottoressa Caterina Vecchiato, medico psichiatra, già direttrice della struttura complessa Assistenza Psichiatrica di Ponente, che metterà in luce gli aspetti che legano la vulnerabilità femminile alla creatività.

Già nell’Italia dell’Ottocento il manicomio era luogo di internamento per le ragazze e le donne il cui comportamento non si uniformava alla classica sequenza “verginità, matrimonio, lavori di casa”, che era in fondo quanto, nelle diverse età, la società patriarcale richiedeva alla donna. Con il fascismo andiamo incontro alla politicizzazione e all’irrigidimento di questi stereotipi: più ancora di prima il manicomio diventa così ricettacolo di esperienze fallite della femminilità che per le più varie ragioni non hanno risposto ai canoni attesi e pretesi ma sempre in quegli anni il manicomio diventa anche il luogo in cui proteggere le donne più fragili.

Il convegno è patrocinato dagli Ordini dei Medici e degli Avvocati e dalla sezione ligure della Società Italiana di Psichiatria ed è valido per la formazione professionale continua degli avvocati (3 crediti).

Info:

Luciana Nanni (presidente Zonta Club Savona) 3472307829

dottoressa Elisa Zanelli 3474530310.