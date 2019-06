Maisha + Ma Nu al Riviera Jazz & Blues Festival

Il Riviera Jazz & Blues Festival giunge alla sua terza edizione e riparte quest’anno con la sua formula itinerante. Forte di un’organizzazione rodata, porterà su sei differenti piazze della provincia di Savona alcuni fra i principali esponenti del mondo jazz, blues e afrobeat. La manifestazione vuole creare un momento non solo di divertimento ma di intrattenimento di qualità, accessibile a tutti e in grado di lasciare qualcosa di positivo allo spettatore. Per cercare di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, come ogni anno, si è scelto di mettere ad ingresso gratuito tutte le serate.

Venerdì 19 luglio alle ore 21 in piazza della Vittoria a Spotorno è la volta di Maisha + Ma Nu. I Maisha sono un collettivo di musicisti londinesi capitanato dal batterista Jake Long, ispirato alla spiritualità di Alice Coltrane, Sun Ra e Pharoah Sanders, ma anche all’energia ritmica dell’afro-beat. Il loro è il risultato di un mix bilanciato tra musicisti provenienti da varie esperienze, influenzato tanto dal jazz moderno e dagli standard classici, quanto da house e dub o hip hop e pop.

Amané Suganami, Twm Dylan, Tim Doyle, Yahael Camara-Onono, Shirley Tetteh e Nubya Garcia (quest’ultimi due già colleghi nei Jazz Warriors) sono i protagonisti di questa nuova affascinante avventura, che aggiunge un altro interessante tassello a un puzzle artistico sempre più ricco.

Nel 2016 è uscito il loro primo EP e nel corso degli ultimi due anni sono diventati una delle band più note di Londra grazie alla forza dei live show.

