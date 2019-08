Venerdì sera 2 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo alla Gelateria Kadò, in via Piave 78, a Vadino per regalare ai vostri bambini una serata in allegria con gli spettacoli di magia e bolle di sapone giganti del Mago Taz, animazione con truccabimbi, babydance e sculture di palloncini.

Il tutto gentilmente offerto dalla gelateria! Potete gustarvi un gelato artigianale di alta qualità e rendere speciale la serata dei vostri bambini.