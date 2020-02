“Magiche Trasparenze” – Martina Giovene espone a Palazzo Oddo

Dal 23 febbraio all’8 marzo dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 a Palazzo Oddo, in via Roma 58, ad Albenga è possibile visitare la mostra “Magiche Trasparenze”, in cui sono in esposizione alcuni lavori della giovane artista genovese Martina Giovene grazie alla rinnovata collaborazione con Sandro Ristori.

Si tratta di sei opere che sintetizzano efficacemente il “credo laico” dell’artista, in bilico tra esorcizzazioni di inquietudini infantili e attrazioni verso l’abisso colorato del fumetto.

Il risultato di questa commistione è una pittura netta e comunicativa, in un certo senso un’opera di destrutturazione e ricomposizione mediante il fluire del colore e delle forme.