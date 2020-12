Magiche poesie e allegra musica con Marco Tomatis e le “Storie nella rete”

La Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito propone “Storie nella rete”, una rassegna durante cui bambini e ragazzi potranno ascoltare letture di Natale e non solo. Ci saranno incursioni tra le parole di Gianni Rodari, racconti, filastrocche e musica per passare insieme un allegro pomeriggio. Il terzo appuntamento sarà sabato 2 gennaio alle ore 16 con lo scrittore Marco Tomatis.

L’attività si inserisce nel progetto “La Biblioteca per tutti”, recentemente approvato dal Comune e che si propone di continuare ad assicurare i servizi dell’ente anche attraverso strumenti digitali che possano superare i limiti imposti dall’attuale emergenza sanitaria e garantire l’accesso a tutta l’utenza.

Grazie alla collaborazione con numerose case editrici, che hanno rilasciato una speciale manleva per permettere la lettura dei testi, tutti coloro che amano le buone storie potranno iscriversi all’attività telefonando o inviando un’e-mail alla biblioteca per ricevere il link a cui collegarsi per assistere e interagire.