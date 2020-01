“Madonna di Misericordia” – Collezionisti e ceramisti alla Fornace Alba Docilia

I collezionisti Renato Giusto e Giorgio Lombardi e sei ceramisti titolari di fabbriche (Ceramiche San Giorgio, La Nuova Fenice, Ceramiche Viglietti, Studio Ernan Design, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino) sono gli espositori della mostra “Madonna di Misericordia” a cura di Enrica Noceto e visitabile da venerdì 17 gennaio (vernissage alle 17:30) a domenica 1 marzo alla Fornace Alba Docilia con il patrocinio dei Comuni delle Albisole.

“Miseri-cor-dare” significa “dare il cuore ai miseri”. Il culto antico, risalente al Medioevo, della Madonna di Misericordia è all’origine della sensibilità verso il prossimo più sfortunato. Dietro il nome “misericordia” è attivissimo ancora oggi un universo fatto di volontariato. L’icona presenta la Vergine che accoglie sotto il suo ampio mantello i fedeli, in particolare i confratelli e le consorelle che chiedono la Sua protezione.

Nel 1242 sotto tale denominazione si riunirono, secondo la leggenda, alcuni benestanti romani. Ad imitazione degli Apostoli il gruppo era originariamente composto di dodici persone che decisero di organizzarsi in sodalizio per accogliere pellegrini, viandanti e migranti che transitavano nella Roma medievale e non potevano disporre di alcun tipo di assistenza.

Com’è noto, Savona è particolarmente devota alla Madonna di Misericordia in seguito all’apparizione della Vergine ad Antonio Botta, avvenuta il 18 marzo 1536. L’effigie della Madonna di Misericordia è da quasi cinque secoli uno dei soggetti più riprodotti dai ceramisti savonesi e albisolesi.

L’esposizione è visitabile il giovedì in orario 17 – 19, il sabato e la domenica in orario 10 – 12 e 17 – 19. Il 31 gennaio e il 13 marzo sono previste due serate dedicate alla Madonna di Misericordia: nel primo caso i protagonisti saranno i due collezionisti e lo storico Giovanni Gallotti, il secondo appuntamento sarà a cura del gruppo Inuetta, che opera nella Fornace.