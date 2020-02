La musica suddivisa in generi sbiadisce come una tela esposta al sole. “MTD Made to Dance! Free Party” attinge a tradizioni culturali differenti travalicando le classificazioni e alle esperienze creative che nascono dall’intreccio dei tessuti più svariati.

MTD è per il diverso, è in ogni angolo del globo, è uomo, donna e transgender. MTD, fatti per ballare, la forma più libera di democrazia e aggregazione.

Ingresso gratuito con tessera ARCI.