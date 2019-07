“Madama Butterfly” di Giacomo Puccini – Tradizione e nouvelle vague si incontrano

L’Opera Giocosa apre il sipario sulla città. Sarà “Madama Butterfly” ad accendere le luci dell’estate sul Priamar, il palcoscenico privilegiato di Savona. Giovedì 4, sabato 6 e mercoledì 10 luglio alle ore 21 l’opera di Giacomo Puccini rappresenterà uno degli eventi clou di “Un bel dì, vedremo”, la stagione che insieme al Comune l’unico Teatro di tradizione della Liguria e di tutto il Nord Ovest italiano allestisce sulla fortezza.

L’appuntamento pucciniano non costituirà soltanto l’occasione di valorizzare un patrimonio unico, anche grazie alla regia di Renata Scotto, che è stata una delle massime interpreti mondiali dell’opera di Puccini, ma anche per conoscere più a fondo una generazione di artisti che rappresentano la “nouvelle vague” della lirica.

“Nell’opera che l’ha vista brillare in tutti i teatri del mondo, Renata Scotto ci ha onorato e ci onora della sua grandissima esperienza – commenta Giovanni Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa – terrà a battesimo Clarissa Costanzo, una giovane cantante che ci auguriamo possa ricalcare la stessa carriera del soprano savonese conosciuta in tutto il mondo. Il cast è formato, tra gli altri, anche da grandi protagonisti della lirica come Stefano Antonucci, nella parte di Sharpless, Giovanna Lanza (Suzuki) e, non ultimo, Sergei Radchenko (Pinkerton), il tenore che fa parte dei giovani cantanti del teatro Bolshoi di Mosca. Il tutto senza dimenticare Jacopo Brusa, giovane direttore dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Carlo Felice di Genova dal grandissimo e già apprezzato talento”.

A rendere ancora più affascinante la rappresentazione penseranno inoltre l’allestimento del Teatro Coccia di Novara e i costumi del Teatro Verdi di Trieste. Con una curiosità che ben rappresenta un beneaugurante legame tra tradizione e futuro. Il kimono che indosserà Clarissa Costanzo nell’interpretare Cio Cio San (Madama Butterfly) appartiene alla stessa Renata Scotto che lo ha indossato in tantissime rappresentazioni tenute in tutto il mondo. Con grande generosità il soprano mito della lirica lo ha messo a disposizione della produzione.

La biglietteria dell’Opera Giocosa è attiva da lunedì al sabato al Teatro “Chiabrera”, in piazza Diaz 2, a Savona con orario 10 – 12 e 17:30 – 19:30. Nelle sere degli spettacoli la biglietteria sarà invece attiva sul Priamar un’ora prima degli spettacoli stessi. Per la sera del 4 luglio si potrà usufruire della formula “Adotta un nonno”: 1 giovane + 1 over 65. Per i disabili in carrozzina è previsto l’ingresso dagli ascensori della Fortezza del Priamar.

In caso di maltempo lo spettacolo non verrà annullato prima delle ore 21 e, qualora le condizioni meteo non ne consentano il regolare inizio, l’Ente, sino alle ore 22:30, potrà posticiparne l’inizio oppure annullarlo. A spettacolo iniziato, in caso di interruzione per avverse condizioni meteo, non sono previsti rimborsi del biglietto o recuperi della recita ma il pubblico potrà acquistare un biglietto al 50% del prezzo intero per uno degli spettacoli della stagione lirica autunnale presentandosi al botteghino con il biglietto dello spettacolo annullato. In caso di annullamento degli spettacolo per le recite di “Madama Butterfly” il recupero è previsto giovedì 11 luglio alle ore 21 mentre per quella di “Tutti insieme alle Canarie!” l’eventuale recupero è previsto per domenica 14 luglio alle 21. L’Ente si riserva la facoltà di apportare variazioni alla programmazione. Non è previsto il servizio di guardaroba.

Il programma della stagione continua sabato 13 luglio alle 21 “Tutti insieme alle Canarie!” con la presenza straordinaria di Stefano Belisari, in arte Elio del gruppo Elio e le storie tese, da tempo avvicinatosi al mondo della lirica. L’opera, ideata e scritta da Matteo Peirone e tratta da “L’impresario delle Canarie” di Domenico Sarri, sarà l’appuntamento conclusivo di un percorso che va a impreziosire con cultura e qualità l’estate savonese.