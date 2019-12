“LUZ” – L’artista brasiliano Mora Alexandre espone alla Mora Modern Art Gallery

Dal 15 dicembre (inaugurazione alle ore 17) al 31 marzo da lunedì a sabato dalle 10 alle 19 la Mora Modern Art Gallery, in via Antonio Gramsci 2R, a Savona ospita la mostra “LUZ” dell’artista brasiliano Mora Alexandre, un progetto ispirato dalla poesia “È luce che non sa” del poeta savonese Silvio Straneo e a cura di Ingrid Rampini.

In esposizione 21 dipinti, 2 pannelli e 11 sculture con protagonista la luce, che attraverso il riflesso esalta i soggetti e trasforma l’intento dei personaggi in azioni, interazioni ed essenze. Soggetti molto diversi tra loro ma tutti riuniti in una spazialità luminosa in cui linee, tracce impercettibili, gocce e macchie lucenti sono gli elementi caratterizzanti dell’intera collezione.

“LUZ” è un percorso che affascina, che sgorga impetuoso dall’animo dell’autore, un viaggio che ci rivela un caleidoscopio emotivo: la gestualità dinamica anticipa le sensazioni, espressioni di un talento naturale e autentico che si fonde armoniosamente nell’immagine dello spazio e dell’atmosfera. La raffinatezza dell’incontro di tonalità sviluppa un effetto suggestivo che dona vitalità alle sequenze delle opere conducendo l’osservatore, ora sorpreso, a contemplarne le verità.