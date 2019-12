L’Uomo è mai stato sulla Luna? Se ne parla a Villa Cambiaso

L’Associazione Mozart di Savona prosegue l’attività autunnale con un evento straordinario dedicato ad un tema di grande attualità: venerdì 6 novembre alle ore 17:30 presso Villa Cambiaso, in via Torino 10, a Savona lo scrittore friulano Guido Travan presenta il libro “Il giorno della verità – Nessun uomo è mai sceso sulla Luna”.

Era il 20 luglio 1969 quando, secondo le cronache, il LEM Eagle dell’Apollo 11 toccava la superficie lunare. Il giorno seguente l’astronauta Neil Armstrong metteva piede sulla Luna e assieme a Buzz Aldrin piantava orgogliosamente la bandiera americana di fronte a 600 milioni di telespettatori. Eppure nonostante i filmati, gli scatti e i numerosi reperti raccolti, l’allunaggio sarebbe per molti un clamoroso falso, così come lo sarebbero anche tutti i successivi.

Ma è davvero possibile realizzare un inganno di tali proporzioni e riuscire a custodire per quasi cinquant’anni un segreto così imbarazzante? Questo è il tema principale de “Il giorno della verità” di Guido Travan.

La teoria del lunacomplottismo non è affatto nuova e se ne parla da tempo. Quando però si elimina tutto ciò che è scientificamente impossibile realizzare quel che resta, per quanto scomodo possa apparire, deve essere la verità.

Il romanzo storico è ambientato negli Stati Uniti nel periodo in cui vennero pianificate le missioni Apollo per realizzare la promessa fatta nel 1963 del presidente John F. Kennedy di mandare un uomo sulla Luna entro il 1970 e prima dei russi. Ma cosa è accaduto veramente in quegli anni? In una corsa contro il tempo tra New York e Miami, Roma e Venezia, i principali protagonisti ripercorrono le tappe di un emozionante viaggio che inizia con la tragedia dell’Apollo 1 e si conclude ai giorni nostri, rivelando tutto ciò che la NASA ha sempre cercato di occultare.

L’evento si avvale della collaborazione dell’associazione Allegro con Moto e del sostegno di COOP Liguria, del Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca De’ Baldi e di Brignolo Assicurazioni.