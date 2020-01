“L’uomo e la bellezza del cosmo” – Scienza e teologia si incontrano a Finalpia

Sabato 18 gennaio alle ore 21 nella sala conferenze del Monastero Santa Maria, in via Santuario 59, a Finalpia ricominciano gli appuntamenti con i “Linguaggi della Bellezza”. Dopo l’incredibile successo degli incontri tenutisi durante la scorsa estate si è deciso infatti di proseguire la rassegna dedicata a cultura, arte, fede e bellezza.

Il primo incontro avrà per ospiti Letizia Bricchi, docente di Scienze della Natura e dell’Ambiente ed esperta in ecologia e conservazione della natura, e il teologo don Claudio Doglio, docente ordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e parroco della Collegiata Sant’Ambrogio in Varazze.

I due relatori si confronteranno per trovare punti d’incontro tra quelle che da sempre sembrano essere due materie inconciliabili, ovvero scienza e fede, e su un argomento che sempre più sta diventando di drammatica attualità: l’ambiente.