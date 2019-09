“L’universo di Paola Bradamante” in mostra a Varazze

Sabato 14 settembre alle 17, nella sala dei Fratelli Stellati di via Nocelli a Varazze, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte intitolata: “L’universo di Paola Bradamante”.

L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale Varaggio Art, resterà aperta fino a venerdì 20 settembre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Apertura serale dalle 21 alle 22 nei giorni di martedì e giovedì.

L’ingresso è libero.

Coordinatore evento Luigi Cerruti, presidente dell’associazione culturale Varaggio Art.

L’artista che espone, Paola Bradamante, è nata a Trieste il 18 agosto 1957 e risiede a Bolzano, è laureata in chimica presso l’università degli Studi di Trieste (1981), e si è specializzata in Chimica e Biochimica Clinica presso l’università di Brescia (1992).

Dopo varie esperienze di lavoro in Italia e all’estero (Svizzera), per molti anni ha lavorato presso il laboratorio di biochimica dell’ospedale di Bolzano. Ora si dedica completamente all’arte.

Fin da piccola ha avuto un grande interesse per il disegno e la pittura (ha avuto come maestra la professoressa e scultrice ceramista Teresa Gruber). Pur dedicandosi ad altri studi, ha mantenuto sempre vivo l’interesse artistico. Il suo primo maestro è stato il professor Roberto Galletti con cui ha approfondito diverse tecniche pittoriche, applicandole allo studio e alla copia di dipinti famosi. Parallelamente ha sviluppato un approfondimento personale sull’arte informale e sulla sua forma di esprimersi. Usa colori a tempera e acrilici, spesso trattati in modo particolare, insieme a materiali diversi.

E’ attualmente presidente dell’associazione Artisti della provincia di Bolzano, socia della FIDA – Trento, Federazione Italiana Degli Artisti, e del Fotoclub Bolzano.