“LungoNightMare Zoo”: musica e shopping per una serata all’insegna del divertimento

Ad Albenga si fa festa con “LungoNightMare Zoo”: l’Associazione Culturale Zoo organizza infatti ben due serate, una in zona mare sabato 29 agosto, l’altra nel centro storico sabato 5 settembre. Musica e attività commerciali aperte per due serate all’insegna del divertimento, il tutto nel rispetto delle prescrizioni antiCovid-19. L’obiettivo in questo difficile anno è dare una mano alle attività commerciali e contestualmente supportare la musica di qualità: Albenga negli ultimi tempi ha visto infatti un vero e proprio boom con l’ascesa sulla scena nazionale di moltissimi artisti.

Sabato 29 agosto si comincerà intorno alle 18 e si proseguirà su diverse postazioni musicali fino al concerto finale sul tratto di lungomare tra via Nazario Sauro e viale Italia, per l’occasione chiuso al traffico. I moli e piazza Marconi saranno inondati di note in prossimità dei locali che collaborano alla riuscita della serata, attrezzati al meglio per consentire il massimo del divertimento nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sarà Beppe Trabona con un trio d’eccezione formato da Maurizio De Palo e Federico Fugassa – che insieme costituiscono uno degli ensemble ritmici più rinomati di tutta la riviera – a dare l’avvio alla serata presso il Dolce Vita Corner alle 18. Dalle 21 i protagonisti saranno Roberta Monterosso, The Troublemakers e Ginez e il bulbo della ventola. Roberta, una delle promesse già affermate della canzone ingauna (ha appena lanciato il nuovo singolo dal titolo “Senza mai un perché” che ha già successo di critica e di visualizzazioni), si esibirà accompagnata da Tony Capezio e Daniele Spazian in piazza Marconi.

Sui moli di lungomare Cristoforo Colombo risuonerà il funk dei Troublemakers e la musica d’autore di Ginez e il bulbo della ventola. I Troublemakers sono composti da Matteo Ferrando, Cesare Pagliari, Alessandro Castelli e Andrea Di Noto. Sono una band eclettica e dal groove caldo e coinvolgente. Ginez invece in pochi anni ha già sfornato due dischi ed è già una delle realtà più vive e interessanti dell’intero panorama nazionale con un repertorio ruspante e maudit.

Il concerto finale previsto dopo le 23 sarà la chicca della serata con l’esibizione dei Gnu Quartet, quartetto musicale composto da Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo. Musicisti d’eccezione famosi, oltreché per la loro musica moderna riprodotta nell’originale combo composto da violoncello, violini e flauto traverso, anche per le loro collaborazioni con Ermal Meta, Francesco De Gregori, Niccolò Fabi e moltissimi altri big della musica italiana. Il loro spettacolo si baserà su una rivisitazione rock delle musiche di Paganini.

“Albenga non si spegne e continua ad offrire serate sotto le stelle – afferma Marta Gaia, consigliera delegata agli Eventi – Le serate saranno all’insegna della musica con il coinvolgimento di diversi locali, permettendo così di non concentrare troppe persone in un unico luogo. Sabato 29 agosto la serata si svilupperà con diversi concerti nei locali del lungomare e un concerto nel palco centrale collocato davanti alla Fondazione 25 Aprile. Da sempre e ancor più dopo il lockdown l’intento dell’amministrazione comunale è far lavorare il tessuto commerciale e ancora una volta gli eventi sono uno strumento per far si che ciò accada. Ringrazio Davide Geddo e tutto lo Zoo per l’impegno che dimostrano verso la propria città e la qualità dei gruppi del territorio che hanno coinvolto. Colgo l’occasione per ricordare a tutti di usare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, evitando così di trasformare un’opportunità per tutti in un affollamento rischioso”.

“Due serate pensate da tempo per distribuire il pubblico presso più punti di esibizioni musicali a sostegno del tessuto commerciale esistente – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino – Questa la logica che ha mosso l’amministrazione comunale e l’Ufficio Turismo, che ringrazio insieme con la consigliera delegata Marta Gaia, per il lavoro instancabile di questi mesi complicati. Grazie anche all’associazione Zoo e a Davide Geddo, che ha accolto con piacere l’invito dell’amministrazione a collaborare per la buona riuscita di questi eventi, in cui la musica indipendente e le band del territorio saranno le protagoniste”.