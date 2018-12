L’Ultimo dell’Anno ad Alassio con la cantante Roberta Bonanno

Per accogliere al meglio il 2019 il Comune di Alassio ha voluto coordinarsi con i locali della movida alassina in modo da ottimizzare le risorse e l’effetto del coinvolgimento. All’accesso di borgo Barusso e all’inizio di via XX Settembre da piazza Partigiani il countdown verso il nuovo anno è già partito. Lunedì 31 dicembre l’epicentro della festa sarà alla base del pontile Bestoso e, grazie ad una serie di casse distribuite lungo la spiaggia, sarà amplificata su tutta la passeggiata Grollero.

Si parte all’ora dell’aperitivo, le 18:30, con la selezione musicale di dj Pisti (ex Motel Connection). Sarà musica fino alle 22 quando avrà inizio l’animazione di Marco Dottore con Italian Sings & Gadgets fino alle 23. Poi il palco allestito sul molo ospiterà uno dei volti e delle voci più amate della televisione, quello di Roberta Bonanno, splendida star di “Tale e Quale Show”. “Ci avvicineremo alla mezzanotte con musica, animazione e coreografie: il meglio della musica revival sino ai giorni nostri”, rivela lo stesso Dottore.

“Ma la vera sorpresa sarà allo scoccare del nuovo anno – aggiunge Massimo Parodi, presidente del Consiglio comunale che ha coordinato l’evento supportando l’Assessorato al Turismo – Daremo fuoco al pontile Bestoso con una coreografia di luci e fuochi suggestiva e di sicuro effetto: un’anticipazione del vero e proprio spettacolo pirotecnico tradizionalmente programmato per il primo gennaio alle 18:30”.

Dopo il brindisi ancora qualche minuto di show e varietà con Marco Dottore, Enzo Dj e Roberta Bonanno per poi lasciare la guida della prima notte dell’anno alla programmazione della movida alassina, i numerosi locali che si affacciano sulla spiaggia e che da tempo si stanno preparando per accogliere al meglio i propri ospiti.

“Quello che ci è piaciuto è stato ancora una volta lo spirito di collaborazione con cui i locali alassini hanno accolto la proposta nata con l’obiettivo di supportare le singole attività e non di prevaricarle con soluzioni alternative che potenzialmente avrebbero potuto distogliere l’attenzione dalle iniziative private”, spiega l’amministrazione comunale.

L’1 gennaio sono in programma anche il concerto itinerante del Corpo Bandistico “Città di Alassio” dalle ore 15:30 da piazza san Francesco in borgo Coscia e alle 18:30 il tradizionale spettacolo pirotecnico dal pontile Bestoso.