Luisa Cottifogli in concerto a “Dischi Volanti”

Mercoledì 24 aprile alle 21 nella Civica Biblioteca di Palazzo Kursaal si chiuderà la 12esima edizione di “Dischi Volanti – Incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni”, promossa dall’Assessorato comunale a Turismo e Cultura e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi. Condurrà la serata il musicologo e giornalista Jacopo Tomatis.

Per l’occasione torna la splendida voce di Luisa Cottifogli. L’avevamo già ascoltata con “Quintorigo” e “Bella ciao” accanto a Riccardo Tesi, Elena Ledda e Lucilla Galeazzi, ora insieme a Gabriele Bombardini, suo collaboratore e coproduttore storico nonché raffinato chitarrista, si presenterà interpretando attraverso i suoi brani la personale storia artistica. Nel corso della serata l’artista darà spazio anche al nuovo progetto discografico “Come un albero d’inverno”, ispirato al suo impegno per la tutela dell’ambiente e della natura. L’ultimo lavoro discografico di Cottifogli è incentrato sulla voce nelle sue mille declinazioni e ha come tema la montagna, il nord, l’inverno. Metaforicamente è un viaggio nell’animo umano.

Luisa Cottifogli è un’artista della voce: voce per lei significa cantare, trasformare suoni, comporre, recitare, improvvisare, viaggiare nelle diverse culture, poi attingere da questa tavolozza di colori per “dipingere” i suoi progetti sonori. Nata in Trentino da madre friulana di lingua slava e da padre marchigiano, ha abitato e studiato in Romagna e poi in Emilia. Da questo terreno variegato nasce il suo interesse per i suoni e le timbriche diverse delle lingue parlate e quindi per le varie tradizioni sonore che ne conseguono.