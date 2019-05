Lucia Morlino firma le copie del romanzo “I due mondi di Haingel”

Sabato 25 maggio dalle 10 alle 18 al Mondadori Bookstore in via Pia 86R la scrittrice Lucia Morlino sarà disponibile per il firmacopie del suo ultimo romanzo “I due mondi di Haingel”.

Il libro narra la storia di una donna trovata agonizzante in riva al fiume e che al suo risveglio in ospedale non riconosce il mondo in cui si trova. Parla di un mondo diverso dal nostro fisicamente, socialmente e soprattutto moralmente…

Sarà un trauma, davvero c’è un mistero in lei… A voi scoprire la verità leggendolo!