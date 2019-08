“Luceto Rock” – La buona cucina incontra la migliore musica!

La buona cucina incontra la migliore musica! Dopo il successo della Sagra della Madonna del Carmine la società CRCS raddoppia l’offerta e regala un nuovo appuntamento estivo: “Luceto Rock”. Nella splendida cornice dell’anfiteatro lucetese si potranno degustare birre artigianali, farinata, carne alla brace, frittelle e altre golosità preparate dai soci volontari. Il clou della serata sarà la band I Capovolti, che regalerà il concerto tributo a Vasco Rossi.

“È un’idea nata quasi per caso, sulla scia dell’entusiasmo della sagra, che da anni coinvolge tutto il paese ma con la voglia di offrire qualcosa di diverso – spiega il presidente della CRCS Luceto Marino Baccino – Abbiamo fortemente voluto una nuova formula per i giovani, più snella: una sola serata, meno stand gastronomici orientati allo street food e alle birre artigianali, protagonista la musica. Se i risultati saranno buoni non è da escludere che possa diventare un appuntamento fisso nell’estate di Luceto”.

E per iniziare chi se non il grande Vasco? Vi aspettiamo numerosi, l’estate non è ancora finita!