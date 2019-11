Luca Vargiu e Gianni Farinetti presentano il romanzo “Cuore segreto”

Giovedì 14 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik lo scrittore Luca Vargiu presenta il romanzo “Cuore segreto” (Mazzanti libri), incentrato sulla donazione degli organi e recentemente presentato alla Camera dei Deputati, attraverso cui descrive in modo delicato, sensibile e semplice l’importanza di un atto prezioso per dar continuità alla vita.

Due ragazzi, Artu e Roberto. Due luoghi lontani e diversi, città e campagna. Due vite che viaggiano a ritmo differente, una di corsa, l’altra a passo ridotto. Un incontro atteso e inaspettato da uno, non voluto dall’altro, che resterà segreto. La vita e la morte, l’amore e l’amicizia, il dolore e la gioia, le lacrime e i sorrisi, il frastuono e il silenzio.

In “Cuore Segreto” l’autore descrive in modo fresco e spontaneo tre giorni di vita di due giovani sconosciuti cui il destino farà incrociare le esistenze, spingendoci a comprendere che, anche in un momento doloroso come quello del distacco, si può dare un senso alla morte.

Partecipa l’autore Gianni Farinetti, le cui opere sono tradotte nei maggiori Paesi europei e vincitore del Premio Bancarella. Introduce Renata Barberis. La presentazione è organizzata in collaborazione con AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi Liguria.