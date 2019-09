Luca Valentini presenta “C’era una volta in Liguria… Antiche credenze di una regione fiabesca”

Sabato 28 settembre alle ore 17:30 al Mondadori Bookstore, in via Garibaldi, a Loano si terrà la presentazione di “C’era una volta in Liguria… Antiche credenze di una regione fiabesca” di Luca Valentini (Atene Edizioni). L’incontro gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune. Dialoga con l’autore Betti Bellani.

Il volume è un viaggio alla scoperta di una Liguria magica, misteriosa e antica, raccontata attraverso storie tramandate di generazione in generazione, che i secoli hanno trasformato in fiabe nate spesso da episodi reali, giunte a noi sotto forma di paesi fantasma, edifici fatiscenti dal fascino lugubre e irresistibile, vicoli scomparsi, misteriose dimore, spettri e piccoli cimiteri dimenticati.

Eroi e fanciulle, mummie e pirati, demoni e dei sono i protagonisti dei racconti che legano i nostri giorni con l’antichità e le origini di molti borghi e città liguri protagonisti di quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata una piccola e curiosa raccolta di fiabe leggendarie.

Luca Valentini vive e lavora da quasi cinquant’anni in Liguria, dividendo il suo tempo tra gli studi, le attività artistiche e la professione di conduttore radiofonico, autore, organizzatore di eventi e presentatore. Da anni svolge ricerche legate alla storia, le tradizioni e gli enigmi a livello locale e nazionale. Ha partecipato a diversi dibattiti e incontri e organizzato e promosso il primo convegno sui misteri di Liguria nel 2018 e i successivi dedicati al tema del paranormale e degli angeli nel 2018 ad Albenga. Nel 2019 ha creato “Mare d’Inchiostro”, il primo tour letterario della Liguria.

Partecipa abitualmente a programmi radiofonici e televisivi. Ha scritto per diverse testate occupandosi di cultura, spettacolo e politica locale. Per Atene ha pubblicato i saggi “Misteri di Liguria” nel 2017 e “Il Cinque per Cento” nel 2018.