Luca Barbarossa in concerto al Dreams Festival a Loano

Venerdì 9 agosto, alle ore 21:30, Luca Barbarossa in concerto al Dreams Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Gli esordi sono stati quelli del musicista di strada a metà degli anni Settanta, ma già la vittoria al Festival delle Voci Nuove di Castrocaro nel 1980 ha portato Luca Barbarossa a partecipare al Festival di Sanremo 1981 con Roma Spogliata lasciando un segno nella storia del festival e inaugurando un nuovo percorso di vita.

Ogni volta che impugna un microfono, Luca Barbarossa porta con sé un intero mondo: le doti di intrattenitore ironico, empatico e attento sono il cardine intorno a cui ha costruito tante conduzioni (i concertoni del Primo Maggio a Taranto e Roma e Il mondo a 45 giri su RAI3, ad es.), prima tra tutte Radio2 Social Club, un programma in onda dal 2010 sull’emittente Rai del quale egli è conduttore e coautore e nel quale – accompagnato dal vivo dalla fida Social Band – duetta con gli ospiti in studio.

