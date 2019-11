L’ostetrica Grazia Agostino spiega le manovre salvavita pediatriche

Sabato 16 novembre dalle 15 alle 17 alla Farmacia di Legino, in via Stalingrado 68R, l’ostetrica Grazia Agostino organizza un incontro sulle manovre salvavita pediatriche, che consisterà in una parte teorica e una pratica con i manichini.

Lo scopo è sensibilizzare e informare tutte le persone riguardo la prevenzione e le eventuali manovre salvavita pediatriche da eseguire, facilmente applicabili da tutti e utili ad affrontare un’eventuale ostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Per questo sono invitati a partecipare genitori, zii, nonni e chiunque voglia sentirsi più informato e preparato. I posti sono limitati per garantire a tutti i partecipanti tempo e attenzione a sufficienza e la prenotazione è obbligatoria. Costi: singolo partecipante 15 €, coppia 20 €.