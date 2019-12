L’ostetrica Grazia Agostino spiega le manovre salvavita pediatriche

Sabato 21 dicembre dalle 15 alle 17 alla Farmacia di Legino, in via Stalingrado 68R, a Savona l’ostetrica Grazia Agostino organizza un incontro sulle manovre salvavita pediatriche, che consisterà in una parte teorica e una pratica con i manichini.

L’obiettivo è sensibilizzare tutte le persone riguardo la prevenzione e le eventuali manovre salvavita pediatriche da eseguire, facilmente applicabili da tutti e utili ad affrontare un’eventuale ostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Per questo sono invitati a partecipare genitori, zii, nonni e chiunque voglia sentirsi più informato e preparato a riguardo.

I posti sono limitati per garantire a tutti i partecipanti tempo e attenzione a sufficienza. La prenotazione è obbligatoria. È richiesto un piccolo acconto per bloccare il proprio posto. Costo: singolo partecipante 15 €, coppia 20 €. Informazioni e prenotazioni: ostetrica Grazia Agostino 3472494967 / Farmacia di Legino 019862025