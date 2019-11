“L’orizzonte da una finestra” – Concerto d’apertura dei Pomeriggi Musicali

Con un intrigante duo violino – pianoforte domenica 1 dicembre alle ore 17 all’Auditorium “Santa Caterina” di Finale Ligure prenderà il via la terza edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Dopo il successo delle prime due edizioni la manifestazione si consolida e arricchisce con dieci concerti, di cui quattro ad offerta libera. L’incasso di quest’ultimi in un caso sarà devoluto in beneficenza (in collaborazione con lo Zonta Club) e negli altri tre sarà utilizzato per l’organizzazione di lezioni d’approccio alla pratica musicale rivolte a bambini e giovani studenti. Rimane attiva la formula dell’abbonamento, che consente di assistere ai restanti sei concerti a pagamento al prezzo di 50 € (che si riducono a 40 € se l’abbonamento è acquistato entro il 31 dicembre).

La Società dei Concerti di Finale Ligure allarga quindi il proprio raggio d’azione, collaborando con altre associazioni e coinvolgendo il proprio pubblico in nuove iniziative culturali di valenza sociale. Il cartellone è ricco e vario, con appuntamenti musicali per tutti i gusti. Il concerto di lancio proporrà una serie di celeberrime melodie che hanno fatto da colonna sonora a numerosi film.

L’11 gennaio sarà la volta della musica occitana con la Corale Escabot (contemporanea l’esposizione di alcuni disegni su legno di un artista della Valle Grana). Quindi un avvincente concerto interamente di tango con un insolito quartetto il 23 febbraio. Poi due concerti jazz: quartetto di clarinetti il 29 marzo, trio flauto contrabbasso pianoforte il 5 aprile. Tre concerti classici: la musica romantica del duo tromba pianoforte il 26 gennaio, le arie d’opera con quattro artisti (soprano, mezzosoprano e pianoforte a quattro mani) l’8 febbraio, le sonate per violino e pianoforte di Franck, Grieg e Bartók eseguite da un duo proveniente dalla Norvegia il 28 marzo.

Contemplata anche la musica minimale pianistica di Philip Glass il 16 febbraio. Infine il 18 aprile chiusura con la partecipazione straordinaria di Bruno Gambarotta, i cui interventi saranno alternati ai preludi di Chopin.

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, i musicisti che partecipano alla stagione, Finalborgo.it, la Banca Fideuram, i Supermercati PAM, le Librerie Centofiori e Come un Romanzo e tutte le attività che la sostengono sponsorizzando e acquistando un abbonamento, lo staff dei volontari dell’associazione, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.