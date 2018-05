L’organista della Cattedrale di Cremona Paolo Bottini in concerto

Concerto di Paolo Bottini, organista della Cattedrale di Cremona, nell’ambito della rassegna “Liguria in… canta” organizzata dalle diocesi liguri e piemontesi per presentare il 25° Cammino di Fraternità delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, che si terrà in piazza Duomo a Milano dal 15 al 17 giugno, e sostenere la candidatura delle processioni con i crocifissi liguri a Patrimonio UNESCO per l’Arte immateriale. Tra le confraternite che parteciperanno alla manifestazione ci sarà anche quella delle Cappe Turchine.

La rassegna prevede un concerto in ciascuna delle sette diocesi che compongono la Regione Ecclesiastica Ligure in oratori che ospitano importanti crocifissi processionali. Per la diocesi di Albenga Imperia la scelta è caduta sull’Oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario.

Il maestro Bottini suonerà un organo Giosuè Agati recentemente restaurato. Il concerto rappresenta anche un’anteprima de “Le Musiche dell’Anima”, la rassegna musicale organizzata dalla Confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano, della Città di Savona, dei Comuni di Genova, Levanto, Lavagna, Taggia e Tortona e il sostegno di Banca Carige e Unpli.