Lorenzo Beccati presenta “L’ombra di pietra”

Quinto appuntamento delle “Serate d’Autore” con Lorenzo Beccati, che presenterà il romanzo “L’ombra di pietra” (Editore Dea Pianeta). Un personaggio intrigante già presentato dallo scrittore, che torna a prendersi il posto che le compete nei cuori di chi ne legge le gesta, regalando scorci del suo passato attraverso alcuni cenni mescolati alla trama principale.

Coordinerà l’incontro con la consueta professionalità e garbo Graziella Frasca Gallo, presente nella rassegna fin dalla prima edizione. Gli autori, oltre presentare il libro, verranno intervistati e sollecitati a riflettere insieme al pubblico sulla propria opera.

Sinossi del libro

Genova 1606. Una spaventosa figura vestita di nero, il volto nascosto dietro una maschera da rapace, si muove nelle tenebre e miete vittime utilizzando uno strano micidiale cappio. Negli stessi giorni il pittore fiammingo Rubens, ospite presso palazzo Doria, scompare nel nulla, facendo temere il peggio.

Se l’indagine ufficiale sul feroce assassino è affidata al Bargello e ai suoi birri, che brancolano nel buio, quella sull’artista richiede rapidità e discrezione, per evitare imbarazzi a una delle famiglie più potenti della città. Ecco perché delle ricerche viene incaricata dal Doge, e in gran segreto, la persona più scaltra in circolazione, ma anche la più pericolosa: una donna che non ha paura di niente. È Pietra, la rabdomante: la sua intelligenza le ha procurato molti nemici ma è a lei che tutti si rivolgono per risolvere i misteri più intricati.

Un pomeriggio Pietra trova sulla porta di casa una vecchia dall’aspetto miserevole, che sostiene di essere sua madre, la stessa che l’ha abbandonata in fasce. Pietra non è pronta ad aprirle il suo cuore, ma una tempesta di emozioni sta per abbattersi su tutto.