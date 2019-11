Loredana Garnero presenta le “Storie dalla preistoria”, un viaggio nel Paleolitico finalese

Sabato 7 dicembre alle ore 16:30 alla Libreria Come un Romanzo di Finale Ligure la scrittrice Loredana Garnero presenta la sua raccolta di racconti “Storie dalla preistoria”, pubblicato dalla casa editrice indipendente Buendia Books.

Il Paleolitico è un periodo magico, non abbastanza indagato, che ha lasciato tracce di conoscenze, arte e sentimenti impensabili per tempi così remoti. In questi cinque racconti si risale fino all’alba dell’umanità e alla sua anima più profonda per sentirne l’arcano profumo.

L’opera coniuga l’amore, la competenza e la dedizione di Loredana Garnero per la preistoria e la sua esperienza di insegnante, specialmente nell’ambito dei Disturbi Specifici di Apprendimento, e fa riferimento a siti archeologici reali e visitabili del Finalese (Altopiano delle Manie, Grotta delle Arene Candide, Arma delle Manie).

Il risultato è un viaggio originale, vivido, realistico e coinvolgente in un tempo lontanissimo… o forse no?