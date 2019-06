L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp al Riviera Jazz & Blues Festival

Il Riviera Jazz & Blues Festival giunge alla sua terza edizione e riparte quest’anno con la sua formula itinerante. Forte di un’organizzazione rodata, porterà su sei differenti piazze della provincia di Savona alcuni fra i principali esponenti del mondo jazz, blues e afrobeat. La manifestazione vuole creare un momento non solo di divertimento ma di intrattenimento di qualità, accessibile a tutti e in grado di lasciare qualcosa di positivo allo spettatore. Per cercare di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, come ogni anno, si è scelto di mettere ad ingresso gratuito tutte le serate.

Venerdì 28 giugno alle ore 21 sul molo Marinai d’Italia a Varazze sarà in concerto l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL (opening Mangiatutto). Nel 2016, a dieci anni dalla creazione dell’Orchestre Tout Puissant Marchel Duchamp, Vincent Bertholet finalmente realizza il suo vecchio sogno di un’orchestra “reale”. L’orchestra diventa XXL, assemblando complici della prima ora e una sezione di archi inglese incontrata lungo la strada. Da quel momento in poi sul palco saranno in 14: triplicati gli archi, raddoppiata la sezione ritmica, le voci aumentano e i riff di chitarra suonano come cascate minimaliste.

È con questa formazione che l’OTPMD presenterà l’ultimo album, intitolato emblematicamente “Sauvage Formes”. Registrato presso i mitici Real World Studios di Peter Gabriel e prodotto (come già il suo predecessore) da John Parish (PJ Harvey, The Eels), è un lavoro in cui tutto è tanto geometrico quanto organico; un viaggio in 8 tappe che racconta la storia di un’orchestra senza camera, un battaglione sensibile di illimitata generosità, una forma selvaggia che non ha mai avuto bisogno di un maestro per domare la sua immaginazione e determinazione.

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure, Spotorno, Albissola Marina e Finale Ligure, oltreché da Radio Skylab, Boom Celle Blues Festival e I Feel Good Finale.