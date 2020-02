“L’opera in salotto” – Le arie della tradizione con il quartetto Le Tenere Armonie

Sabato 8 febbraio alle ore 16 nella Basilica San Biagio in Finalborgo si terrà il concerto “L’opera in salotto”, quarto dei dieci “Pomeriggi Musicali 2020” organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Per l’occasione saranno ospiti Le Tenere Armonie, quartetto composto dal soprano Cristina Di Mauro, dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalle pianiste Nordilia Formenti e Angela Ignacchiti.

Il programma dello spettacolo comprenderà arie della tradizione operistica e non solo: da Bizet a Lehar, da Offenbach ad alcuni affascinanti brani per pianoforte a quattro mani composti da Grieg e Dvorak.

Unite dalla comune passione per la musica da camera, le artiste hanno costituito nel 2016 il quartetto Le Tenere Armonie. Ognuna con la propria carriera musicale avviata si uniscono per proporre al pubblico concerti di musica da camera tematici, alternando brani per pianoforte a quattro mani, duetti d’opera e arie solistiche.

Grazie all’estrema versatilità delle sue componenti il quartetto si esibisce con il repertorio classico e in occasione di momenti culturali e di intrattenimento, solidarietà e beneficenza, affrontando repertori che spaziano dalle colonne sonore ai tanghi ai capolavori della musica lirica, riscuotendo sempre grande successo. Ogni concerto è solitamente caratterizzato da una tematica precisa che funge da filo conduttore.

L’ingresso è libero ad offerta volontaria, che verrà devoluta alla parrocchia per sostenere lo svolgersi del concerto e alla costituzione di laboratori musicali per giovani, studenti e tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla musica.