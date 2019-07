“L’opera in salotto” – Concerto del duo chitarra-pianoforte Giusto-Palmeros

Dopo l’applauditissima serata inaugurale “Varazze è Lirica”, fortunata rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in collaborazione con l’Assessorato comunale alla Cultura e giunta dodicesima edizione, prosegue con il secondo appuntamento “L’opera in salotto” venerdì 26 luglio alle ore 21:15 nella splendida cornice dell’Oratorio San Giuseppe e Santissima Trinità in piazza sant’Ambrogio.

L’inusuale duo chitarra-pianoforte Giusto-Palmeros proporrà un programma particolarmente piacevole e originale dai temi del “Rigoletto” alla “Traviata” di Verdi, dal “Pipistrello” di Strauss ad un pot pourri di famose arie d’opera. Una serata che si preannuncia molto interessante e di alto valore artistico, viste le ottime capacità di questi due artisti provenienti dall’Austria.

Formatosi a Salisburgo, il duo è composto dalla chitarrista cogoletese Barbara Giusto e dal pianista messicano César Palmeros. Entrambi hanno concluso i loro studi di specializzazione all’Università di Musica e Arte Mozarteum di Salisburgo. César Palmeros è specializzato inoltre in Musica da camera all´Università Anton Bruckner di Linz.

Come solisti e in duo si sono esibiti in Messico, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Brasile. Entrambi svolgono attivitá di insegnamento in Austria: César Palmeros come insegnante di pianoforte nella Landesmusikschule di Bad Ischl, Barbara Giusto come insegnante di chitarra al Musikum di Salisburgo. Attualmente stanno lavorando alla registrazione del loro primo album in duo con brani del XX secolo per chitarra e pianoforte.