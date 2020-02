“Lontano nel mondo. Storia di Luigi Tenco” al Teatro Nuovo

Domenica 9 febbraio alle ore 17 al Teatro Nuovo di Valleggia andrà in scena il recital “Lontano nel mondo. Storia di Luigi Tenco” di e con Elena Buttiero (pianoforte e direzione musicale) e Ferdinando Molteni (voce e chitarra).

Attraverso le canzoni e momenti di narrazione con le parole stesse di Tenco lo spettacolo racconta la vicenda artistica e umana del cantautore ed è tratto dal libro di Molteni “L’ultimo giorno di Luigi Tenco”, edito da Giunti.

Saranno eseguiti capolavori come “Lontano lontano”, “Mi sono innamorato di te” e “Vedrai, vedrai”, brani meno conosciuti, come “Ragazzo mio”, e inediti, come la traduzione tenchiana de “Le déserteur” di Boris Vian, fino all’ultima “sfortunata” composizione “Ciao amore, ciao”.

Lo spettacolo indagherà anche il rapporto d’amicizia fra Tenco e Fabrizio De André e verrà eseguita anche la toccante “Preghiera in gennaio”, scritta da Faber in sua memoria.

Ingresso: intero 6 €, ridotto 5 €