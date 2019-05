“L’ombelico del mondo” – Festa della Scuola dell’Infanzia IC Albenga 1

Sabato 1 giugno dalle ore 17 presso l’Agriturismo Nonna Litta a Campochiesa d’Albenga i genitori della Scuola dell’Infanzia IC Albenga 1 di via degli Orti presentano l’evento per famiglie “L’ombelico del mondo”, festa di fine anno scolastico destinata alla raccolta fondi per futuri progetti educativi che amplieranno l’offerta formativa della scuola.

Il pomeriggio è all’insegna delle attività destinate ai bambini: dalle 17 il truccabimbi mentre dalle 18 la festa proseguirà con le attività a cavallo di Elena Ranch e il laboratorio di giocoleria di Circo Incerto. Alle 20 lo spettacolo con il fuoco nell’ampio giardino dell’agriturismo.

L’apericena multiculturale è al costo di 5 € a menù con una scelta tra le specialità della tradizione italiana, marocchina e albanese, accompagnato dalla musica di dj Dade. Gli appassionati di calcio potranno vedere la finale di Champions League su maxischermo con la possibilità di ordinare fish and chips.

Gradita la prenotazione presso l’agriturismo. In caso di maltempo la struttura ospiterà le famiglie all’interno.