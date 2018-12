“L’oceano e il ragazzo” – Incontro con lo scrittore Giuseppe Conte

Prosegue il ciclo di incontri letterari “Conversazione con gli Autori” organizzato dalla Biblioteca Civica “Silvio Accame” di Pietra Ligure: venerdì 14 dicembre alle ore 20:30 presso la Sala Consigliare “A. Rembado” in piazza Martiri della Libertà 30 sarà ospite lo scrittore Giuseppe Conte in un incontro dal titolo “L’oceano e il ragazzo. Natura e mito – Liguria e Mondo” in cui si spazierà tra le molteplici tematiche trattate dal grande scrittore e viaggiatore imperiese. Dialogheranno con lui i professori Isa Morando e Giancarlo Malombra ed Elvezia Benini.

Giuseppe Conte (Imperia, 1945) è autore di raccolte di poesia, tra cui L’Oceano e il Ragazzo, uscita in Italia nel 1983 e ristampata nel 2002. La stessa raccolta è stata tradotta, con prefazione di Italo Calvino, in Francia (Premio Nelly-Sachs) e negli Stati Uniti, Ferite e rifioriture, (Premio Viareggio 2006), Poesie (1983 -2015). È anche autore di saggi, libri di viaggio e romanzi, tra cui Il terzo ufficiale (Premio Hemingway), La casa delle onde (Selezione Premio Strega), L’adultera (Premio Manzoni). I suo ultimi romanzi sono Il male veniva dal mare, uscito nel 2013 e Sesso e Apocalisse a Instanbul (gennaio 2018).

A lui si devono anche traduzioni di D.H. Lawrence, Shelley e Whitman e due monumentali antologie internazionali di poesia. È autore di opere teatrali e di libretti d’opera. Ha collaborato a programmi di RAI1 e RAI2, scrive editoriali e articoli letterari per diversi quotidiani. Ha tenuto conferenze e letture di poesia in più di trenta paesi del mondo. Le sue poesie sono tradotte in tutte le lingue europee e, tra le extraeuropee, in arabo, turco, hindu e cinese. I suoi romanzi e racconti sono tradotti in francese, inglese, olandese, russo e greco.