“Loano Solidale Live Show” con le Ladiesgang e Corinna Parodi

Domenica 29 dicembre dalle ore 17 al Palazzetto dello Sport “Elio Garassini”, in via Matteotti, si terrà la quarta edizione del “Loano Solidale Live Show”, tradizionale festa solidale promossa dal Comune di Loano e da Eccoci Eventi in collaborazione con i Comuni di Boissano, Toirano e Tovo San Giacomo e le associazioni del territorio. Sul palco si esibiranno il gruppo swing Ladiesgang e la giovanissima cantante Corinna Parodi. Conduce la serata la showgirl loanese Elena Ballerini.

Quest’anno la manifestazione avrà come scopo primario la raccolta di fondi per finanziare cure mediche e interventi di assistenza a favore di tre amici del territorio. Uno di essi è il loanese Samuele Manfredi, grande promessa del ciclismo italiano che a dicembre dello scorso anno, mentre si stava allenando in sella alla propria bici, è stato vittima di un grave incidente stradale per cui ora sta affrontando un lungo e difficile processo di riabilitazione.

L’altro è Carlo Galiano, istruttore tecnico e coordinatore atletico della struttura comprensoriale di Boissano ma residente a Tovo San Giacomo e rimasto a sua volta coinvolto in un incidente stradale ai primi di ottobre. Una parte del denaro raccolto andrà a sostenere le spese mediche e riabilitative di Samuele e Carlo. Un’altra parte sarà destinata invece alla loanese Daniela Rizzuto, portatrice di handicap che quest’anno ha dato il via in maniera autonoma a due raccolte fondi con cui finanziare l’acquisto di un’auto attrezzata per le sue esigenze.

“Lo scorso anno il ‘Loano Solidale Live Show’ ci ha consentito di raccogliere fondi molto utili per aiutare gli amici della cittadina Visso, che si sono ritrovati a fare i conti con una catastrofe naturale di vaste proporzioni, e i nostri volontari di protezione civile, sempre pronti ad andare in soccorso di chi si trova in difficoltà – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore alla Cultura Remo Zaccaria – Ora chiediamo a tutti i loanesi e ospiti di manifestare ancora una volta quella generosità e quello spirito di comunità che da sempre contraddistingue la nostra città e aiutare tre amici che per ragioni diverse hanno bisogno di tutti noi”.

Sono partner dell’iniziativa il comitato loanese della Croce Rossa Italiana, Cir Food, Castigamatti Creative & Web Farm e Radio Onda Ligure 101. Con l’acquisto del biglietto ad offerta minima di 10 € si potrà assistere allo spettacolo e gustare l’apericena preparato da Cir Food. I ticket sono acquistabili in prevendita tutte le mattine presso la sede della Croce Rossa Italiana, in piazzale Aicardi 5 (di fronte al supermercato COOP, sulla via Aurelia) e le associazioni sportive e di volontariato che collaborano alla manifestazione. Sarà possibile acquistare il ticket anche il giorno stesso dell’evento tramite le casse del palazzetto dello sport.