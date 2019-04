“Loano oltre il visibile” – Mostra di fotografia all’infrarosso di Vittorio Palma

Da venerdì 12 a sabato 27 aprile presso la Sala del Mosaico di Palazzo Doria è visitabile “Loano oltre il visibile”, mostra di fotografie ad infrarosso a cura di Vittorio Palma. “La mostra è una rappresentazione personale del paesaggio di Loano attraverso fotografie scattate con una fotocamera digitale modificata per registrare quella parte di radiazione elettromagnetica non visibile chiamata Infrarosso Vicino – spiega il fotografo – Il titolo esprime questo concetto: non si tratta di un racconto fotografico documentario ma piuttosto un’interpretazione personale di luoghi che molti visitatori di questa mostra conoscono bene ma forse non si sono mai soffermati ad ammirare”.

L’esposizione si articola in tre sezioni. La prima presenta fotografie caratterizzate da una dominante cromatica rossastra molto evidente, con la vegetazione che assume tonalità molto chiare, che si avvicinano al bianco. “Questo perché le foglie riflettono molto la radiazione infrarossa, mentre il cielo lo fa molto meno e risulta pertanto più scuro”, spiega Palma. La seconda presenta immagini convertite in bianco e nero. “Sono immagini simili alle fotografie monocromatiche tradizionali, ma con una diversa luminosità della vegetazione e del cielo e maggior contrasto tonale”, dice il fotografo. La terza presenta fotografie in cui l’autore ha voluto “trasformare completamente i colori originali al fine di ottenere una rappresentazione artistica dei luoghi”.

Vittorio Palma è nato a Torino 49 anni fa. È un ingegnere meccanico e lavora nel campo delle lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo. Pratica la fotografia a livello amatoriale da molti anni, ama le architetture moderne, il paesaggio urbano ed industriale ed il mare; recentemente si è anche dedicato alla cosiddetta “street photography”. Ha avuto modo di esporre alcune sue immagini in mostre collettive e si è be piazzato in alcuni concorsi fotografici. L’ultimo lavoro che ha esposto è stato “My EXPOsures”, dedicato alle originali architetture del grande evento Expo Milano 2015.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 e gode del patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura.