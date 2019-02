“Loano non solo mare” trekking urbano a Sanremo

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 14 febbraio si terrà un’escursione di trekking urbano a Sanremo.

I partecipanti raggiungeranno Sanremo in treno: la partenza è prevista alle 8.53 da Loano, alle 9.01 da Albenga, alle 8.49 da Pietra Ligure, alle 8.43 da Finale Ligure, alle 8.28 da Savona. L’arrivo è previsto perle 9.44.

A condurre la visita sarà una guida professionistica, Marco Macchi, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei tesori storici, culturali e naturalistici della città. A cominciare dal parco di Villa Zirio e dal parco di Villa Ormond, il più grande parco pubblico della Liguria di ponente (per le piante esotiche). I partecipanti si sposteranno poi sulla passeggiata Trento e Trieste e, camminando in direzione del centro,passeranno per il porto vecchio, la fortezza di Santa Tecla ed il quartiere dei marinai. Da qui raggiungeranno la città vecchia di Sanremo e lo storico quartiere della Pigna, con i suoi tipici caruggi e la salita ai giardini Regina Elena ed al Santuario di Nostra Signora della Costa, dal cui piazzale si domina tutto il golfo. Con un percorso ad anello si raggiungerà poi la piazza del mercato e la cattedrale di San Siro per poi proseguire verso la zona mare, dove verrà consumato il pranzo.

Nel pomeriggio i partecipanti percorreranno la ben nota via Matteotti con il suo casinò, il teatro Ariston, lachiesa russa ortodossa. Meteo permettendo, la gita si concluderà percorrendo qualche breve tratto della passeggiata e della pista ciclabile a mare. Il rientro avverrà intorno alle 14.45, con un treno in partenza ogni ora circa.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019 672366 o 349 7854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.