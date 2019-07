“Loano non solo mare” – Serata in musica folk alla scoperta dell’entroterra

Sabato 13 luglio alle ore 21 in Orto Maccagli a Loano si terrà la consueta serata in compagnia della sezione locale dei Club Alpino Italiano e del gruppo musicale U Gunbu de Löa-Verzi. I membri del CAI e l’ensemble daranno vita ad uno spettacolo in cui le immagini delle escursioni del programma “Loano non solo mare” si intrecceranno con i canti folk.

La serata offrirà un itinerario alla scoperta dell’entroterra con i suoi antichi borghi e i piacevoli sentieri che attraversano la bellissima macchia mediterranea. A fare da colonna sonora saranno le melodie più note della tradizione musicale popolare e della canzone dialettale italiana interpretate da U Gunbu de Löa- Verzi.

La manifestazione gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune.