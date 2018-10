“Loano non solo mare” – Gita sul Sentiero dei Cinque Ponti

Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La destinazione della prossima gita, in programma giovedì 25 ottobre, sarà il Sentiero dei Cinque Ponti. L’escursione è organizzata in collaborazione e “in compagnia” degli amici de La Rocca di Quiliano, che guideranno i partecipanti lungo un itinerario che si sviluppa sui monti soprastanti la loro zona.

I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si avvieranno in auto verso Vado e Quiliano. Il punto di ritrovo è piazza Caduti Partigiani: da questo punto gli escursionisti si dirigeranno verso località Montagna, luogo di partenza dell’escursione a piedi.

La camminata, agevole e tranquilla, si svolge lungo una carrareccia che costituiva un tempo una preziosa via di comunicazione per gli abitanti, i contadini e i boscaioli della zona. Il percorso si immerge in fitti boschi costituiti prevalentemente da castagni selvatici e costeggia per quasi tutto il suo corso il rio Trexenda.

Dopo poco più di un’ora di cammino gli escursionisti incroceranno il primo ponte, a cui si susseguiranno via via gli altri quattro. Lungo l’itinerario troveranno un cascinale da tempo abbandonato, la Ca’ de Gunbe, e le strutture di uno storico edificio, la Ressia, l’antica falegnameria De Mari, ad alimentazione idraulica, e perverranno infine alla cascina di Poggio Mezzano, dove si concluderà la camminata. Il ritorno avverrà ripercorrendo la via dell’andata.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezza e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 350 metri circa. I capigita sono Giovanna Caviglia, Giuseppina Scontrino, Mario Chiappero, Gianni Simonato e Beppe Peretti.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci.

Il prossimo appuntamento con “Loano non solo mare” è in programma giovedì 8 novembre, giorno in cui verrà effettuata la risalita del fiume Roya. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 31 ottobre. L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.