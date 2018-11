“Loano non solo mare” – Gita sui monti di Diano Marina

Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Giovedì 22 novembre è in programma una gita sui monti di Diano Marina. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si avvieranno in autostrada verso San Bartolomeo, superando poi Diano Marina e Capo Berta e giungendo infine a Gorleri. Qui verranno lasciate le auto e inizierà la vera e propria escursione.

Il percorso a piedi inizia nei pressi del cimitero e si snoda quasi interamente sul crinale che, con diversi alti e bassi, divide la valle del torrente Impero da quella del torrente San Pietro, su sterrata e sentiero. Al primo bivio si prende a destra scendendo al passo Gorleri, quindi si risale dolcemente, con percorso altalenante verso case Garzino, al colle della Costa fino alle Case Merea, ove si piega a sinistra e poi a destra.

Mantenendo sempre il crinale e trascurando le vie laterali si passa quota 401 si aggira sulla destra il monte Grillarine a quota 441 e si arriva all’omonimo passo Grillarine. A questo punto, prendendo la boschiva lingua di asfalto a destra, in una ventina di minuti si raggiunge l’abitato di Diano Arentino dove sarà consumato il pranzo al sacco (il pranzo potrebbe essere consumato anche nei pressi della graziosa chiesetta di San Carlo). Il ritorno avverrà sullo stesso percorso dell’andata.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezzo seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 400 metri circa. L’escursione è stata proposta da Gianni e Pinuccia Simonato, coadiuvati da Mario Chiappero e Cesare Zunino. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (019672366 / 3497854220).