“Loano Non Solo Mare” – Escursione sulle mura di Genova

Continuano le uscite di “Loano Non Solo Mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 14 novembre è in programma un’escursione sulle alture alle spalle di Genova, fra le mura e le vecchie strutture difensive della città. I partecipanti partiranno in treno alle 9:03 da Loano (lo stesso convoglio fermerà alle 8:55 ad Albenga, alle 9:08 a Pietra Ligure, alle 9:14 a Finale Ligure, alle 9:33 a Savona). L’arrivo a Brignole è previsto alle 10:25. Il treno di ritorno partirà invece alle 16:48 da Principe e giungerà a Loano alle 18:25 con un cambio a Savona.

Uscita dalla stazione di Brignole e dopo alcune centinaia di metri la comitiva imboccherà un percorso che, con scalinate e tratti di salita a volte dolce e a volte più impegnativa, raggiungerà il Righi (una delle zone collinari di Genova) con un itinerario storico e panoramico che dalla Val Bisagno porterà in quota. Dal Righi la camminata proseguirà lungo il crinale e costeggerà le antiche mura: seppur ridotte sovente in condizioni precarie esse costituiscono comunque la più lunga cinta muraria in Europa e la seconda al mondo dopo la Grande Muraglia Cinese.

L’itinerario fiancheggerà via via le varie fortificazioni costruite in epoche diverse a difesa della città: i forti Sperone, Begato e Tenaglia. Dal crinale si scenderà nella sottostante Val Polcevera con un percorso sempre ricco di ampie viste su Genova e sui colli che la circondano. Oltrepassata la frazione di Granarolo la discesa continuerà mantenendosi sovente lungo il tracciato della vecchia cremagliera (risalente agli inizi del ‘900) e raggiungerà infine il centro città e la stazione di piazza Principe.

La gita avrà una durata di circa 4 ore con un dislivello di 450 metri circa e itinerario ad anello. I capigita sono Pinuccia e Gianni Simonato, coadiuvati da Bruno Richero e Cesare Zunino.

Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività.