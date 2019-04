“Loano non solo mare” – Escursione sul Monte Tardia

Dopo la pausa pasquale riprendono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 2 maggio è in programma un’escursione sul Monte Tardia. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si sposteranno in auto verso Pietra Ligure, dove entreranno in A10 in direzione di Genova. Usciti ad Arenzano, i membri del gruppo si sposteranno verso Terralba fino a raggiungere località Curlo, dove verranno lasciate le auto ed inizierà il percorso a piedi.

L’itinerario toccherà Prato Liseu, Passo della Gavetta, passo della Gava (col rifugio privato di Ca’ da Gava), il Monte Tardia, il bivacco “Ai belli venti” per poi tornare verso il Passo della Gavetta, il riparo Scarpeggin con la sua fonte e chiudersi in località Curlo.

La gita avrà una durata di circa 5 ore con un dislivello di 650 metri circa su un itinerario ad anello. I capigita sono Franco Caldez e Mario Chiappero. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci ai numeri 019672366 o 3497854220.