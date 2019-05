“Loano non solo mare” – Escursione sul Monte Guardiabella

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport e che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 23 maggio è in programma il recupero dell’escursione sul Monte Guardiabella. I partecipanti si ritroveranno alle 8 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Albenga, passeranno per Ortovero e Vessalico e infine raggiungeranno San Bernardo di Conio, dove verranno lasciate le auto ed inizierà l’itinerario a piedi.

Da San Bernardo di Conio gli escursionisti risaliranno un sentiero che li condurrà fino alla croce di Monte Aurigo (a 1.122 metri). Dopo una breve spianata, il percorso si inerpica fino al monte delle Valazze (a 1.206 metri). La discesa verso il passo del Lupo (a 1.118 metri) presenta fioriture diffuse e spettacolari. Dopo un’ultima salita non troppo ardua, si giunge alla croce del Monte Guardiabella (a 1.218 metri) dalla quale è possibile spaziare con lo sguardo a 360 gradi tra il mare, le Alpi Liguri e Marittime, Francia e Corsica. Tutto il percorso si svolge sullo spartiacque tra valle della giara di Rezzo e la valle di Conio e del Maro. Dopo aver consumato il pranzo al sacco, gli escursionisti ritorneranno alle auto passando per lo stesso percorso dell’andata.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezzo con un dislivello di 500 metri circa su un medesimo itinerario di andata e ritorno. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.