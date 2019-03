“Loano non solo mare” – Escursione sul Bric Aguzzo

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport e che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 28 marzo è in programma un’escursione sul Bric Aguzzo, vetta del gruppo del Monte Carmo. I partecipanti si ritroveranno alle ore 8:30 in piazza Valerga. Da qui si sposteranno in auto verso Pietra Ligure e poi verso Giustenice. Dopo aver oltrepassato la borgata San Lorenzo si prosegue verso il Giovo di Giustenice e in direzione di Cascina Porro, dove verranno lasciate le auto. Grazie ad un sentiero talora un po’ ripido, da Cascina Porro si arriva ad una prima sterrata che immette a sua volta sulla sterrata principale per il Giovo.

Di qui si imbocca un sentiero che sale con continuità, passa di fianco ad una ben conservata casella e porta sulla colla dell’Aguzzo. Un’ultima breve salita di qualche decina di metri su una facile cresta rocciosa e si perviene alla cima, che offre un ampio panorama sia verso il mare che verso i monti e le valli dell’entroterra e dove è posto un cippo in ricordo di Mario Moreno, socio Cai caduto in montagna.

Chi non desidera affrontare la crestina può aspettare alla colla il ritorno degli “alpinisti”. Il rientro avverrà lungo la via dell’andata, evitando magari l’ultimo tratto di discesa più ripido e percorrendo invece la cosiddetta “Strada dell’uranio”. Chi lo desidera potrà partecipare al “pranzo sociale” organizzato per la stessa giornata a Cascina Porro. Il menu è composto da antipasto misto, ravioli di boragine, coniglio alla ligure con contorno, dolce, vino, caffè ed ha un costo di 18 €. È possibile prenotare contattando i responsabili di “Loano non solo mare” entro mercoledì 27 marzo.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezza con un dislivello di 500 metri circa su un itinerario a semianello. I capigita sono Mino Bertone, Mario Chiappero, Battista Defrancesco e Gianni Simonato. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.