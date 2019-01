“Loano non solo mare” – Escursione nell’entroterra di Varigotti

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 17 gennaio è in programma un’escursione nell’immediato entroterra di Varigotti, immerso nella macchia mediterranea e con ampie viste sulla costa e sul sottostante borgo marinaro. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Varigotti: poco prima dell’ingresso del paese verranno lasciate le auto e inizierà la vera e propria escursione a piedi.

L’itinerario comincia direttamente dall’Aurelia e sale attraversando orti, uliveti ed ampie zone di macchia mediterranea fino a raggiungere località Selva e il borgo di Isasco, nell’altipiano delle Manie. Da Isasco con dolci saliscendi si perderà quota fino a pervenire alle case di Pino, per risalire poi lungo una panoramica dorsale ed immettersi quindi su un sentiero sassoso che, con ampie viste sul mare e sulle alture circostanti, scenderà verso la chiesa di San Lorenzo. Nello spettacolare piazzale erboso di questa chiesa, alto e panoramico sulla Baia dei Saraceni, verrà consumato il pranzo.

In seguito, da San Lorenzo gli escursionisti si dirigeranno verso l’Aurelia e Varigotti. Da qui, chi lo vorrà potrà ancora percorrere una piccola salita di un’ottantina di metri che porterà a Punta Crena, da dove sarà possibile ammirare il paesaggio del Malpasso e di Varigotti.

La gita avrà una durata di circa 4 ore con un dislivello di 350 metri circa lungo un itinerario ad anello. I capigita sono Mino Bertone, Cesare Zunino, Beppe Peretti e Mario Chiappero. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci ai numeri 019 672366 / 349 7854220.