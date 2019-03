“Loano non solo mare” – Escursione nella Valle Ibà

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione locale del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport e che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 21 marzo è in programma un’escursione nella Valle Ibà. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si sposteranno in auto verso Ceriale: dopo aver imboccato la via Romana la comitiva svolterà in via Magnone per poi dirigersi verso Peagna. Qui verranno lasciate le auto e inizierà l’escursione a piedi.

Il sentiero parte da un tornante, inizialmente in piano, e consente di attraversare il rio Ibà. Raggiunta una sterrata, gli escursionisti proseguiranno fiancheggiando il rio fino a raggiungere i ruderi di Case Trinchella. Dopodiché si inoltreranno nella selvaggia valletta, riattraversando più volte il fiumiciattolo, ricco di laghetti e cascatelle. Con un tratto di salita a tornanti si raggiunge una inaspettata pineta e ci si avvicina alla parte alta della valle.

Dopo un grande prato, si raggiunge la sommità di Poggio Ceresa con la sua cappelletta ed un bellissimo panorama su Albenga e le sue valli da una parte e le Api Liguri dall’altra. Grazie ad una sterrata si arriva poi al Santuario di Monte Croce, meta di pellegrinaggi, dove verrà consumato il pranzo. Percorrendo poi un sentiero di crinale si proseguirà verso est, fino a raggiungere una sella alle pendici del Monte Acuto da dove, vicino ad una curiosa “casella doppia”, parte il sentiero delle Fontane che riporterà alla strada panoramica di Ceriale e alle auto.

La gita avrà una durata di circa 5 ore e mezza con un dislivello di 600 metri circa su un itinerario ad anello. Il capogita è Gianni Peirano, coadiuvato da Mario Chiappero, Cesare Zunino e Bruno Richero. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.