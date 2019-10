“Loano Non Solo Mare” – Escursione nella foresta della Deiva

Continuano le uscite di “Loano Non Solo Mare”, il programma curato dalla sezione di Loano del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport e che promuove l’escursionismo come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 24 ottobre è in programma un’escursione nella foresta della Deiva, all’interno del Parco del Beigua, lungo il sentiero natura di Sassello. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Pietra Ligure, dove imboccheranno l’autostrada in direzione di Genova. Usciti ad Albisola raggiungeranno Sassello: passato il valico del Giovo e superata la frazione di Badani raggiungeranno il piazzale antistante un’industria dolciaria dell’amaretto, dove verranno lasciate le auto e inizierà il percorso a piedi.

Sulla sterrata si oltrepassa un cancello e si entra nella foresta demaniale della Deiva. Passato il rio del Giovo e la Casa del Custode si prosegue diritto sulla pista forestale, ignorando varie deviazioni, tra cui il Castello Bellavista, che si vedrà al ritorno. Proseguendo in salita si passerà nelle vicinanze di località Giumenta e Ca’ d’Erro, si attraverseranno le pendici di nord ovest di Bric della Rama, della Cima di Deiva e del Bric di Salmaceto, arrivando al Passo Salmaceto (ad un’altitudine di 650 metri). Qui verrà consumato il pranzo al sacco.

Il ritorno avverrà piegando a sinistra sulla carrareccia che scende sul versante orientale, attraversando pinete, rocce affioranti e alcune vallette e giungendo infine ad un bivio (a circa 3.5 km dal Passo Salmaceto) verso il Castello Bellavista e scendendo quindi verso il punto di partenza.

Chi non si presenterà al consueto appuntamento in piazza Valerga ma si recherà direttamente nel punto di inizio della camminata è invitato ad accertare il regolare svolgimento della gita: all’ultimo momento potrebbero esservi modifiche o cambiamenti dovuti alle condizioni atmosferiche o ad altre ragioni. In caso di previsto maltempo o allerta (di qualunque colore) la gita verrà sospesa. Qualora questa eventualità si verificasse, nei limiti del possibile verrà data comunicazione la sera precedente.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezza con un dislivello di 400 metri circa con itinerario ad anello. I capigita sono Guido e Marilena Savini, coadiuvati da Cesare Zunino e Mario Chiappero.

Per la partecipazione dei non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.