“Loano non solo mare” – Escursione nel Principato di Seborga

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 28 febbraio è in programma un’escursione nel “principato” di Seborga. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui imboccheranno in auto il casello dell’autostrada A10 in direzione di Ventimiglia. Per chi parte ad ovest di Loano il ritrovo è presso l’area di servizio di Castellaro alle 9:15 circa. Da qui la comitiva si avvierà verso Bordighera. Usciti dall’autostrada, i partecipanti proseguiranno per la frazione di Sasso, dove verranno lasciate le auto.

L’itinerario a piedi prende il via dalla chiesa di Sasso, da dove parte un sentiero che, con un paio di attraversamenti di strada asfaltata, raggiunge il torrente omonimo. Attraversato il ponte, si prende la mulattiera a sinistra fino ad incontrare una sterrata e si piega a destra fino a raggiungere la sommità del crinale. Quindi si prosegue a sinistra lungo un’altra strada sterrata che in breve diventa un sentiero che culmina su una cresta.

Superato il monte Nero (a quota 607 metri) ci si trova di fronte ad una discesa breve (di circa 300 metri) ma piuttosto impegnativa. Dopo questo passaggio, il sentiero s’inoltra nel bosco, quasi completamente in piano, seguendo pedissequamente l’andamento del colle, con l’abitato di Seborga sempre in vista. Superato l’ultimo ponticello, il sentiero inverte il suo percorso inoltrandosi sull’altro versante e in una quindicina di minuti si raggiunge la chiesetta, dove sarà consumato il pranzo al sacco. Il ritorno avverrà attraversando l’abitato di Seborga, con tagli su vecchie mulattiere e tratti di strada asfaltata.

La gita avrà una durata di circa 5 ore con un dislivello di 500 metri circa su un itinerario ad anello. I capigita sono Marilena Ghezzi e Guido Salvini. Alla gita parteciperà anche la geologa Luana Isella, che fornirà alcune informazioni sul territorio, e Michele Moraglia, esperto della zona e accompagnatore del CAI di Sanremo.

Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.