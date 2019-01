“Loano non solo mare” – Escursione nei boschi di Giustenice

Dopo la pausa natalizia riprendono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 10 gennaio è in programma un’escursione nei boschi di Giustenice. I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in auto verso Giustenice: raggiunto l’inizio dell’abitato, nei pressi della farmacia si svolta a sinistra e si sale fino a pervenire al largo spiazzo che precede la borgata San Michele, dove verranno lasciate le auto.

La vera e propria camminata si svolge tutta su sterrate, asfalti solitari e comodi sentieri con un anello che tocca i vari borghi di Giustenice. Dal piazzale di sosta si scende leggermente alla frazione Foresto con la cappelletta dedicata alla Madonna di Lourdes. Si prosegue quindi fino alla chiesa di San Martino, situata sul crinale che divide la valle di Pietra Ligure da quella di Giustenice.

Da San Martino poi si scende e si perviene a San Lorenzo, interessante borgata ed attuale sede comunale. Qui è prevista la sosta per il pranzo, all’interno di una tensostruttura gentilmente messa a disposizione dal Comune. Dopodiché, con un tratto pianeggiante e un’ultima, facile salita gli escursionisti raggiungeranno la borgata San Michele, il borgo storicamente più importante di Giustenice ed antica sede comunale, posizionata attorno al castello dei Del Carretto. Ad illustrare il percorso sarà Giuseppe Morro, apprezzato storico locale, già sindaco di Giustenice e presidente della comunità montana.

La gita avrà una durata di circa 4 ore con un dislivello di 300 metri circa con un itinerario ad anello. I capigita sono Battista De Francesco, Bruno Richero, Cesare Zunino, Beppe Peretti. Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci ai numeri 019672366 o 3497854220.