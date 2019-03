“Loano non solo mare” – Escursione lungo la Via del Sale

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione locale del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 7 marzo è in programma un’escursione lungo la via del Sale con risalita della Val Neva, da Erli a Cerisola, e tappa alla grotta Veirana. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga, da dove si sposteranno in auto verso Cisano sul Neva per poi proseguire verso Zuccarello ed Erli. Dalla chiesa di Erli si scende verso la frazione di Bassi, dove Renato Bonfanti (esperto della zona) illustrerà alcuni aspetti interessanti di questa piccola e storica borgata.

Una volta ritornati ad Erli, gli escursionisti continueranno la risalita della Val Neva costeggiando il torrente e ricalcando fedelmente il tracciato della Via del Sale (o per meglio dire di una delle vie del sale) che dalla costa ligure risaliva al Piemonte e al Centro Europa. I partecipanti perverranno così ad una importante e storica grotta del ponente ligure, l’Arma Veirana (che vede proprio in Renato Bonfanti uno dei suoi scopritori e massimi conoscitori). La grotta è visitabile con un piccolo e facile guado ed una breve deviazione, evitabile per chi non volesse affrontare questo guado.

Dopo la sosta alla Veirana la camminata proseguirà con un ultimo tratto di salita che porterà ad un altro piccolo centro della valle: Cerisola, borgo posizionato sul lato ligure dello spartiacque ma amministrativamente frazione del comune di Garessio. Qui verrà consumato il pranzo. Dopodiché gli escursionisti rientreranno ad Erli ripercorrendo lo stesso itinerario di salita.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezzo con un dislivello di 450 metri circa su un itinerario con andata e ritorno. I capigita sono Gianni Peirano, Renato Bonfanti, Mario Chiappero e Cesare Zunino. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.