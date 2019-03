“Loano non solo mare” escursione lungo il Sentiero dell’Ingegnere

Loano non solo mare, giovedì 14 marzo escursione lungo il Sentiero dell’Ingegnere

Proseguono le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 14 marzo è in programma un’escursione lungo il Sentiero dell’Ingegnere, tra boschi, rocce e ruscelli.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga. Da qui si sposteranno in auto verso Pietra Ligure, dove imboccheranno l’autostrada in direzione di Genova. Usciti a Cisano, torneranno indietro verso Cogoleto e poi risaliranno fino a Lerca, dove verranno lasciate le auto.

Il Sentiero dell’Ingegnere è un percorso che risale a fine ‘800, costruito per facilitare i lavori di captazione delle acque della zona e convogliarle verso mare per le esigenze dei paesi costieri. L’itinerario si sviluppa quasi totalmente lungo sentieri che talora costeggiano corsi d’acqua ricchi di piccoli, suggestivi laghetti, cascatelle e marmitte dei giganti: un paesaggio integro e selvaggio che mai si sospetterebbe in una zona di così alto e trafficato turismo come la costa ligure.

La camminata inizia da Lerca: di qui il sentiero scende ad incontrare il Rio dell’Amico, dopodichè risale la gola rocciosa ed il successivo rio denominato curiosamente “Cù du mundu” e raggiunge alfine la zona dove inizia il suo breve corso il torrente Negrone. Da questo punto, dopo una sosta, si ritornerà a Lerca con un itinerario ad anello: se il tempo e le condizioni del sentiero lo permetteranno gli escursionisti allungheranno il percorso di ritorno passando dai deliziosi laghetti della Tinna.

La gita avrà una durata di circa 5 ore con un dislivello di 500 metri circa su un itinerario ad anello. Il capogita è Mino Bertone, coadiuvato da Mario Chiappero, Bruno Richero e Gianni Peirano.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019.67.23.66 o 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.