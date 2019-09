“Loano non solo mare” – Escursione al Monte Baraccone

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione di Loano del Club Alpino Italiano e patrocinato dall’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune per promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 26 settembre è in programma un’escursione sul Monte Baraccone, nell’entroterra di Quiliano. La gita si svolge con la partecipazione del Gruppo Escursionistico La Rocca di Quiliano, con cui negli ultimi anni il CAI di Loano ha effettuato diverse escursioni. I partecipanti si ritroveranno alle ore 8:30 in piazza Valerga, da dove si dirigeranno in auto verso Quiliano. Il ritrovo è per le ore 9 circa in piazza Caduti Partigiani, nella zona centrale del paese. Poi ci si sposterà verso Roviasca e Nocetta, dove verranno lasciate le auto e inizierà il percorso a piedi.

Da Nocetta si imbocca il sentiero “Lotti du Grixu” e si perviene ad una postazione di pale eoliche. Di qui si prosegue in salita fino a raggiungere il Monte Baraccone, su cui è posto un cippo de La Rocca e nei cui dintorni si vedono ancora gli scavi di alcune trincee di guerra. Dal Monte Baraccone inizierà l’itinerario di ritorno con una discesa che, percorrendo un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri, raggiungerà i ruderi del Forte Baraccone, una struttura difensiva eretta verso la metà del ‘600 dalla Repubblica di Genova. Da qui si continuerà a scendere fino a ritornare a Nocetta.

La gita avrà una durata di circa 4 ore con un dislivello di 400 metri circa e itinerario ad anello. I capigita sono Giovanna Caviglia, Sandra Olivieri, Mario Chiappero e Cesare Zunino. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività.